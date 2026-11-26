“VERİ, SAĞLIK SİSTEMİNİN HAFIZASIDIR” Bakan Memişoğlu, verinin sağlık sisteminin hafızası olduğunu vurgulayarak, doğru işlendiğinde bilgiye, doğru analiz edildiğinde öngörüye, bilimsel araştırmalarla buluştuğunda insan hayatına dokunan çözümlere dönüştüğünü vurguladı. Verinin kıymetinin, biriktirilen miktar kadar onunla hangi sorunun çözülebildiğini de ortaya çıkardığını belirten Memişoğlu, Bakanlık olarak özellikle 2014'ten itibaren sağlık verilerini dijital ortamda tek bir çatı altında toplamaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bu kapsamda, dijital ekosistemde 70 petabaytı 'Teleradyoloji' verisi olmakla birlikte toplamda 123 petabayt sağlık verisine sahip olduklarını anlatan Memişoğlu, "Teleradyoloji sistemimizde, 1,2 milyar görüntü içeren muayene ve bu muayenelerin 632 milyon raporu ile 130 milyardan fazla tekil görüntüsü mevcut. Buna ilaveten sadece e-Nabız'da 13 milyar dijital muayene verisi de bulunuyor. Yine sistemimizde günlük ortalama 2,1 milyon olmak üzere toplamda 6,7 milyar reçete var." ifadelerini kullandı. Sağlık sistemindeki yeni bir değişimden, dönüşümden bahseden Memişoğlu, sahip oldukları çok büyük boyutlardaki verileri, yapay zeka teknolojisiyle akıllı hale getirmeyi amaçladıklarını anlattı. Türkiye olarak sağlık hizmetlerinde çok başarılı çalışmalara imza attıklarının altını çizen Memişoğlu, "TÜSEB aracılığıyla da sağlık verisini bilimsel araştırmalara ve yerli teknolojilere dönüştüren çalışmalar yürütüyoruz. METRA ile ulusal meme kanseri tarama sistemimize yapay zeka desteği kazandırdık. Temmuz 2026 itibarıyla 330 binden fazla mamografi tetkikine ait 1 milyon 320 binden fazla görüntüyü analiz ettik. Sistem, şüpheli alanları hekimin dikkatine sunuyor, nihai değerlendirmeyi hekimimiz yapıyor." diye konuştu.