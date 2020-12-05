Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? Kabak çiçeği dolması içi, malzemeleri, tarifi

Amerika'da Connecticut tarla kabakları denilen bal kabağı çeşidi genellikle çiçekleri için özel olarak yetiştirilir. Ülkemizde özellikle Ege Bölgesinde kabak çiçeklerinden hem lezzetli hem de hoş görünümlü dolmalar yapılır. Akdeniz Bölgesinde de bilinir, Girit'te de çok sevilir. İşte meşhur Ege lezzeti kabak çiçeği dolması tarifi haberimizde.

Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır?

Malzemeler

20 adet kabak çiçeği,

1 su bardağı pirinç,

2 adet orta boy soğan,

5 yemek kaşığı zeytinyağ,

2 yemek kaşığı çam fıstığı,

2 yemek kaşığı kuş üzümü,

1 çay kaşığı tarçın,

1 çay kaşığı yenibahar,

1 çay kaşığı karabiber,

2 tatlı kaşığı tuz,

1 tatlı kaşığı şeker,

Bir avuç maydanoz,

Bir avuç dereotu

Yapılışı

Tencereye 3 yemek kaşığı zeytinyağ alın ve fıstıkları ekleyip 3 dk. kavurun,

Ardından küçük küçük doğranmış soğanları ekleyip 5 dk daha kavurun,

Yıkayıp suyunu süzdüğünüz pirinçleri ekleyip karıştırarak renkleri şeffaflaşana kadar kavurun,

Tuz, şeker, kuş üzümü, yenibahar, tarçın ve karabiberi ekleyerek karıştırın,

1 su bardağı sıcak su ekleyip kapağını kapatın ve suyunu çekene kadar pişirdikten sonra dereotu ve maydanozu da ekleyerek karıştırın,

Yıkayıp süzdüğünüz kabak çiçeklerini yaptığınız harçla doldurup kapatın ve geniş bir tencereye dizin,

1,5 su bardağı su ve kalan zeytinyağını da tencereye dökün,

Tencerenin kapağını kapatıp orta hararetli ateşte suyunu çekene ve pirinçler şişene kadar pişirin,

Soğuyunca servis edin. Afiyet olsun.

Kabak çiçeği dolapta nasıl saklanır?

Alternatif olarak, "soğuk tutmayan" bir buzdolabında çok soğuk olmayan bir sıcaklıkta saklanabilirler. Bu şekilde çiçekler 48 saat boyunca saklanabilir. Çiçekler küçükken ercik ve sap olmadan onları açık tutmak mümkündür.

Kabak çiçeği dolması nerede yaygındır?

Kabak çiçeği dolması Ege Bölgesi'nde yaygındır. Özellikle İzmir şehrinde çok yaygın olarak tüketilmektedir.

Kabak çiçeği mevsimi ne zaman?

Egeli kadınların hünerli ellerinde unutulmaz bir lezzete dönüşen kabak çiçeklerini haziran-ağustos aylarında pazarlarda bulmanız mümkün. Genellikle zeytinyağlı olarak hazırlanan kabak çiçeği dolmasının kıymalısı da yapılabiliyor.