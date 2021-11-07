Kabak çekirdeği tezgahlarda yerini aldı. Kabak çekirdeğinin faydaları nelerdir?

İnsan sağlığı açısında oldukça önemli yararları bulunan kabak çekirdeğinin faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

Kabak çekirdeğinin faydaları

Antioksidan oranı yüksektir.

İltihapların azalması sağlanır.

İdrar kaçırma sorununa iyi gelir.

Plak büyümesini önleyebilir.

Kan damarlarının genişlemesini sağlar.

Kan basıncını korur, kalp krizi riskini azaltır, şekeri düzenler.

Mide, akciğer, kolon ve prostat gibi kanserlerin oluşmasını önleyici etkiye sahiptir.

Kabak çekirdeği tüketimi, mide, göğüs, akciğer, prostat ve kolon kanseri riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir.

Kabak çekirdeği tüketimi ile lif, karonhidrat, kalsiyum, çinko, bakır ve fosfor kazanımı sağlayabilirsiniz.

Vücudun ihtiyacı olan magnezyum oranının % 79'unu karşılayabilir.

Kabak çekirdeği kaç kalori?

Kabak çekirdeğindeki kalori hesabı gram ile yapılır. 30 gramlık bir kabak çekirdeği tüketimi ile 150 kalori alımı yapılır.

Kabak çekirdeği besin değeri

Besin değeri çok yüksek bir tohum olan kabak çekirdeğinin 100 gramdaki protein oranı 18.5'dir. Aynı zamanda 53.7 gram karbonhidrat içerir. 100 gram'da 19.4 oranında yağ barındıran kabak çekirdeği vücudun ihtiyaç duyduğu yağ oranının da yüzde 30'u karşılayabilecek bir besindir.

Kabak çekirdeği tezgahlarda yerini aldı

Nevşehir’in coğrafi işaretli kabak çekirdeği tezgahlarda yerini aldı.

Hasat zamanı gelen kabaklar, çiftçiler tarafından toplanıp ardından makinalarla çekirdekleri çıkartılıyor. 5 ila 10 gün gibi bir sürede ince bir şekilde tarlalara serilerek güneşte kurutulan kabak çekirdekleri bölgedeki taş fırınlarda kavruluyor. Kabak çekirdeği üreticisi Halit Yaşar Küçüközer, çekimden sonra kabak çekirdeklerinin tarlalara serilerek doğal ortamda 1 hafta kurutulduğunu söyledi. Küçüközer, “Çekirdeklerin üzerini geceleri kapatıyoruz. Sabaha karşı nem yağıyor. Çekirdeklerimizi nemden korumamız gerekiyor. Kapatmazsak kurutma süresi biraz daha uzamış oluyor. Başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya lezzetimizi sunmaktayız. Bundan da gurur duyuyoruz" dedi.

Çiftçi Hatice Aydere de, “Kabak çekirdeği üretimi çok zor ve zahmetli bir iş. Yaz boyunca dikiminden sökümüne, kurutulmasından kavrulmasına kadar birçok aşamaları var. Bölgemizin kabak çekirdeği meşhurdur” şeklinde konuştu.

Nevşehir’in coğrafi işaretli kabak çekirdeğinin en büyük özelliğinin süt, un ve tuz ile kavrulması olduğunu söyleyen Mustafa Büyükbaş, “Bölgemizin tescilli kabak çekirdeğini bu taş fırınlarda kavuruyoruz. Bölgemizde iki çeşit kabak çekirdeği bulunuyor. Birincisi süt ile kavrulan, diğeri de yaş kavrulan kabak çekirdeklerimiz var. Kendi yaşıyla kavrulan kabak çekirdeği yılda sadece üç ay bulunuyor. Bu çekirdekler hasat sonrasında elle ayıklanarak yaş olarak kavruluyor. Sütlü olan kabak çekirdekleri de üretici tarafından doğal ortamlarda güneş ısısında kurutuluyor. Bu çekirdekler daha sonra süt ile tekrar nemlendirilerek un ve tuz karışımıyla tekrar kavruluyor” dedi.