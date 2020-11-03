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Ekonomi Kaan’dan mobilyacılara “birleşin” çağrısı
Ekonomi

Kaan’dan mobilyacılara “birleşin” çağrısı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Mobilyacılar olarak küresel bir marka oluşturmanızı rica ediyoruz. Kendi markanızı üretin ama kapasite artırımıyla küresel bir marka ortaya koymanız gerekiyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 18:06:00 -
Kaan’dan mobilyacılara “birleşin” çağrısı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde beraberindeki heyetle bazı mobilya ve tekstil firmalarına ziyarette bulunan Kaan, MÜSİAD İnegöl Şubesince projelendirilen Adliye Konakları inşaatını inceledi. Şube binasında MÜSİAD üyelerine hitap eden Kaan, şöyle konuştu: “Mobilyacılar olarak küresel bir marka oluşturmanızı rica ediyoruz. Kendi markanızı üretin ama kapasite artırımıyla küresel bir marka ortaya koymanız gerekiyor. Yabancı bir firmanın 38,6 milyar dolar cirosu var. Kendisi mobilya üretmiyor, ürettiriyor. Maalesef mobilyacılarımız daha 8 milyar doları bulamadı. Bu marka tek başına 38,6 milyar dolar ciro yapıyor. Her tarafta üretiyor. Yani mağazacılık kısmında hepinizin ayrı ayrı mağazaları olabilir ama bir yabancı firma gelip Türkiye’de bu konuda bir pazarı alıyor mu? Siz yurt dışında gittiğiniz zaman Türk markası diye sizin mobilyanızı almıyorlar veya boykot yapıyorlar ama bir perakende mağazası açtığınız zaman daha başarılı olmanız mümkün değil mi? Bunları da düşünmeniz gerekiyor.”

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