Diriliş Ertuğrul, Uyanış Büyük Selçuklu dizileriyle milyonları ekranlara kilitleyen TRT 1 yeni sezonda Barbaroslar ve Mevlana dizilerini izleyiciyle buluşturacak. Son günlerde imaj değişikliğiyle dikkatleri çeken Kaan Yıldırım’ın Mevlana dizisinde yer alacağı ortaya çıktı. Peki, Kaan Yıldırım hangi rolde oynayacak?

Kaan Yıldırım Mevlana dizisinde mi oynayacak?

Yeni sezonda ekranlara gelecek olan Mevlana dizisinin başrolünde Timuçin Esen yer alıyor. Dizide Kaan Yıldırım’ın Mevlana’nın yardımcısını oynayacağı gelen haberler arasında. Kaan Yıldırım'ın yanı sıra dizinin kadrosuna Devrim Özkan, Haluk Piyes, Burak Can, İlker Aksum ve Yusuf Çim'de kadroya eklendi.

Mevlana Celaleddin-i Rumi kimdir?

Muhammed Celâleddîn-i Rumi 13. yüzyılda yaşamış Müslüman şair, fâkih, âlim, ilahiyatçı ve Sufi mutasavvıftır.

Mevlânâ 30 Eylül 1207 tarihinde Horasan'ın Belh bölgesinde, günümüzde Afganistan sınırları içinde kalan Belh şehrinde veya günümüzde Tacikistan sınırlarında kalan Vahş kasabasında doğmuştur. Annesi, Belh Emiri Rükneddin'in kızı Mümine Hatun; babaannesi, Harezmşahlar hanedanından Fars Prensesi, Melîke-i Cihan Emetullah Sultan'dırb

Babası, "alimlerin sultanı" unvanı ile tanınmış Muhammed Bahâeddin Veled; büyükbabası, Ahmed Hatîbî oğlu Hüseyin Hatîbî'dir. Babasına Sultânü'l-Ulemâ unvanının verilmesini kaynaklar Türk gelenekleri ile açıklamaktadır. Etnik kökeni tartışmalı olup; Fars, Tacik veya Türk olduğu yönünde görüşler mevcuttur.

Mevlânâ, dönemin İslam kültür merkezlerinden Belh kentinde hocalık yapan ve Sultan-ül Ulema (Alimlerin Sultanı) lakabıyla anılan Bahaeddin Veled'in oğludur. Mevlânâ, babası Bahaeddin Veled'in ölümünden bir yıl sonra, 1232 yılında Konya'ya gelen Seyyid Burhaneddin'in manevi terbiyesi altına girmiş ve dokuz yıl ona hizmet etmiştir. 1273 yılında ölmüştür.

Mevlânâ, yazdığı Mesnevî adlı eserinde kendi adını Muhammed bin Muhammed bin Hüseyin el-Belhî şeklinde vermiştir. Burada yer alan Muhammed isimleri baba ve dedesinin ismi, Belhî ise doğduğu şehir olan Belh'e nispettir. Lakabı Celâleddin’dir. “Efendimiz” anlamındaki “Mevlânâ” unvanı onu yüceltmek maksadıyla söylenmiştir. Bir diğer lakabı olan Hudâvendigâr ise Mevlânâ'ya babası tarafından takılmıştır ve "sultan" manasına gelmektedir. Mevlânâ, doğduğu kente nispetle Belhî şeklinde anıldığı gibi hayatını sürdürdüğü Anadolu'ya nispetle kendisine Rûmî de denmektedir. Ayrıca müderrisliği nedeniyle Molla Hünkâr ve Mollâ-yı Rûm olarak da anılmaktaydı.