Kaan Terzioğlu iddialı konuştu: Çin’i model alan kazanır

Turkcell Ceo’su Kaan Terzioğlu, dijital ihracattan yeni yatırımlarına, veri merkezlerine ve sosyal medya projelerine kadar pek çok konuda ekonomi editörümüz Buğra Kardan’ın sorularını cevaplandırdı.

* Şu anda kaç veri merkeziniz var? Bu alandaki yatırımlarınızdan söz eder misiniz?

Toplamda 9 veri merkezimiz var. Ankara-Temelli ve Tekirdağ-Çorlu veri merkezlerimizin de inşaatı devam ediyor. Merkezlerin tamamına 2 milyar lira yatırım yapmayı planlıyoruz. Şu anda 700 milyon lira tutarında yatırım yaptık. Unutmayalım ki, ülkemiz veri açığı sorunu ile karşı karşıya. Türkiye şu anda verisinin yüzde 96’sını ülke dışında saklıyor. Gayemiz pek çok ülkenin, bölgenin verilerinin Türkiye’de depolanması ve yönetilmesidir. Türkiye’nin en büyük veri merkezi ve bulut hizmetleri operatörü olarak Temelli ve Çorlu veri merkezlerimiz açıldığında toplamda 37 bin 900 metrekarelik beyaz alana erişmiş olacağız.

* Doğu ve Güneydoğu’da veri merkezi açma planınız var mı?

Doğu’da da veri merkezi açacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Yatırım ortamını ve fiziki şartları ele alacağız. Doğu’da büyük operasyonlarımızın bulunduğu Erzurum ve Diyarbakır veri merkezimiz için önemli adaylardan.

* İzmir yatırımınızın büyüklüğü nedir?

İzmir Veri Merkezi’nin inşaat alanı 14-15 bin metrekare. 2 bin 400 metrekare beyaz alan var. Güç de 10 megavat amper seviyesinde.

Tüm afetlere karşı dayanıklı olarak inşa edilen, zemininde yerli üretim sismik izolatörlerin kullanıldığı İzmir Veri Merkezi’nde Türkiye’nin verileri güvenle saklanacak.

* İzmir Utah gibi veri merkezleri ile boy ölçüşür mü?

Veri merkezlerimiz kaliteli. Kalite dünyaca ünlü şirketler tarafından da onaylandı. Bakın Oracle yakında İzmir’e geliyor. Büyük dijital şirketler de yolda.

* Veri merkezlerinin dijital ihracata katkısı ne olur?

Kuşkusuz önemli bir katkı sunar. Yani data ile ilgili faaliyetlerimizin pek çok yönü var. Bunlardan biri veri merkezlerimizde kendi datalarımızı, biri de müşterilerimizin datalarını saklamamız. Turkcell olarak Arap ülkelerinden gelen data trafiğinin yüzde 50’sini taşıyoruz. Ama bizim için en önemli konulardan biri dijital servislerimizi ülke dışında kullandırmamız. Unutmayalım datayı ithal ettiğimiz gibi ihraç da ediyoruz.

* Teşvikleri yeterli buluyor musunuz?

Teşvikler önemli, tatmin edici. Ama doğru mevzuat ve uygulamalar teşviklerden daha mühim. Bu çerçevede datanın Türkiye’de kalması ile ilgili mevzuatın bir an evvel hayata geçirilmesini temenni ediyoruz.

* Dijital ihracatta yeni limanlar neler?

40’a yakın operatör ile temastayız. Lifecell Ventures markamız ile Türkiye’de ürettiğimiz dijital platformlarımızı başka ülkelere sunuyoruz. Dijital ihracatta önemli oyunculardan olacağız. Bu konuda iddialıyız. Şu aşamada gelirlerimizin önemli bölümünü dijital servislerden elde ediyoruz. Bu gelirler artacaktır, servislerimiz de daha pek çok ülkeye taşınacaktır. Şu anda Mısır, BAE, Pakistan, Nepal gibi ülkelerle görüşüyoruz. Orada operatörlerle ortaklık için diyalogdayız.

* Yerli arama motoru Yaani’de gelinen aşama nedir?

Yerli arama motorumuz Yaani ilgi görüyor. Kullanım adedi tahminlerimizi geçti. Şu anda 5 milyon kullanıcımız var. Bizim burada hedefimiz 3 senede yüzde 30 pazar payına erişmek. Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Hedefi de büyütüyoruz.

* Yaani gibi yeni uygulamalar görecek miyiz?

Bu konularda çalışmalarımız devam ediyor. Sosyal medya alanında dikkat çekici adımlar atıyoruz, hem elimizde bulunan dijital servisleri yabancıların kullanımına vermeye hem de yabancılara ait başarılı servislerden yararlanmaya yönelik çalışmalarımız var. Bu anlamda Mail.ru ile ortaklığımız devam ediyor.

* Twitter ve Facebook’u andıran yerli sosyal medya yatırımları gelebilir mi?

Yerli sosyal medyamız olmalı mı? Olmalı. Olacak mı? Göreceğiz. Bu konuda biz de rol oynayacağız. Bütün dijital servislerde rol oynamamız gerekiyor. Buralarda da yeni hizmetler için bir alan var, bu alanda muhakkak ve muhakkak yer edinmeliyiz. Bakın, Çin çok iyi bir model. Çin, verisini önemli görüyor. Ülkede trilyon dolarlık dijital şirketler bulunuyor. Bu anlamda Alibaba ve Tencent önemli bir örnek. Türkiye’de de böyle bir potansiyel var. Bu potansiyelden yararlanılmalı. Buna bizim gibi şirketler önayak olmalı.

* Yerli sosyal medyada Twitter mı, Facebook mu ve Instagram mı model alınmalı?

Dünya açık bir laboratuvar. Bunların her birini ele almak mümkün. Zaten her biri birbirinin alanına girmeye başladı bile. Twitter Facebook’a ait statuline’dan faydalandı. Şu anda snapchat’in kimi yönlerini Instagram tanıtıyor. Burada daha çok hizmet ön plana çıkacak. Önemli olan müşterilerin dikkatini çekmek. Buna yönelik biz de Ar-Ge faaliyetleri yürütüyoruz.

* BIP’te son durum nedir?

BIP’in kullanımı artıyor. Bu uygulama Doğu’da tercih ediliyor. Pek yakında ülkenin tamamında BIP’in yaygın kullanıldığını göreceğiz.

* Çalışan adediniz nedir?

Toplamda 20 bin çalışanımız var. Bunun 12 bini çağrı merkezlerimizde görev yapıyor. Yeni çağrı merkezlerimiz ile çalışan adedimiz artacaktır.