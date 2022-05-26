  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kaan Sekban'dan haddi aşan 'şeriat' çıkışı!
Medya

Kaan Sekban'dan haddi aşan 'şeriat' çıkışı!

Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı'nın Melek Mosso konserine ilişkin açıklamasını, Twitter hesabından alıntılayan oyuncu Kaan Sekban, hadsiz bir çıkışta bulunarak, "Şeriat isteyen defolup gitsin bu ülkeden!" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 22:16:00 - 2022-05-26 22:20:32
Kaan Sekban'dan haddi aşan 'şeriat' çıkışı!

 Yeniakit.com.tr 

Melek Mosso'nun Isparta'daki konserinin iptal edilmesi kararını hedef alan oyuncu Kaan Sekban haddi aşan ifadeler kullandı.

AGD ile MGV'nin Mosso konserine ilişkin açıklamasını alıntılayan Sekban, "Şeriat isteyen defolup gitsin bu ülkeden!" dedi.

Kaan Sekban, mesajına gelen tepkilere de, ahlak dışı yaşam tarzını savunarak cevap verdi:

Biri tvit atsa da hemen linç etsek diye bekleyenler, şunu mu demek istedin bunu mu dedin, vay vatan haini. Sözde kamusal ahlak bekçiliği yapılarak sanatçı giyim kuşamı, şarkı sözleri, cinsel yönelim vb sebeplerle iptal edilen etkinlikleri kastettim, neresinden anlarsanız artık.

Bir günde iki farklı gencecik kız Melek Mosso kurbanı oldu!
Bir günde iki farklı gencecik kız Melek Mosso kurbanı oldu!

Gündem

Bir günde iki farklı gencecik kız Melek Mosso kurbanı oldu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay