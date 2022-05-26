Kaan Sekban'dan haddi aşan 'şeriat' çıkışı!
Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı'nın Melek Mosso konserine ilişkin açıklamasını, Twitter hesabından alıntılayan oyuncu Kaan Sekban, hadsiz bir çıkışta bulunarak, "Şeriat isteyen defolup gitsin bu ülkeden!" dedi.
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Melek Mosso'nun Isparta'daki konserinin iptal edilmesi kararını hedef alan oyuncu Kaan Sekban haddi aşan ifadeler kullandı.
AGD ile MGV'nin Mosso konserine ilişkin açıklamasını alıntılayan Sekban, "Şeriat isteyen defolup gitsin bu ülkeden!" dedi.
Kaan Sekban, mesajına gelen tepkilere de, ahlak dışı yaşam tarzını savunarak cevap verdi:
Biri tvit atsa da hemen linç etsek diye bekleyenler, şunu mu demek istedin bunu mu dedin, vay vatan haini. Sözde kamusal ahlak bekçiliği yapılarak sanatçı giyim kuşamı, şarkı sözleri, cinsel yönelim vb sebeplerle iptal edilen etkinlikleri kastettim, neresinden anlarsanız artık.