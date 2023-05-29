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Ekonomi Kaan Sarıaydın'dan dolar kuru için 30 lira açıklaması! 'Hayırlı olsun' diyerek paylaştı
Ekonomi

Kaan Sarıaydın'dan dolar kuru için 30 lira açıklaması! 'Hayırlı olsun' diyerek paylaştı

Yeniakit Publisher
2023-05-29 09:07:00 -
Kaan Sarıaydın'dan dolar kuru için 30 lira açıklaması! 'Hayırlı olsun' diyerek paylaştı

Türkiye seçimlerinin ardından konuşan ekonomist Kaan Sarıaydın, dolar kurunun büyük oranda değer kaybedeceğini öne sürdü.

Ekonomist Kaan Sarıaydın, dolar kurunun büyük değer kaybedeceğini ifade etti.

Türkiye seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaan Sarıaydın önemli açıklamalar yaptı.

Kaan Sarıaydın, "Değerli kardeşlerim seçim an itibariyle sonuçlanmıştır diye biliriz, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Bu arada toplumda dolar kaosu yaratan ve bu yalan akımın etkisine kapılan iş dünyasından memuruna küçük esnaftan yatırımcıya söylemek istediğim şu; sizleri bu kaotik bilginin yalan bilginin etkisi altına alan işte Erdoğan seçilirse dolar 25 olur 30 olur diyen arkadaşlara benden selam söyleyin doları küresel piyasayı ekonomiyi iyi algılayıp toplumu öyle yönlendirsinler. Dolar istikrara pozitif yaklaşım sergileyecektir. Keza dolar küresel piyasada hiç bir zaman eskisi gibi güçlü olmayacak ve bir kaç yıl içinde bulunduğu yerin yüzde 60 aşağısında bir seyir haline gerileyecektir. Sonuç istikrar demiştir. Hayırlı olsun" dedi.

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