Kaan Sarıaydın ‘Hazır olun’ diyerek açıkladı! 'Türkiye yakın zamanda çatışmaya girecek'

Stratejist Kaan Sarıaydın, katıldığı bir televizyon programında Türkiye’nin yakın bir zamanda savaşa gireceğini söyledi.

Beyaz TV’de Kayıt Dışı programına katılan Kaan Sarıaydın, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Sarıaydın yaptığı açıklamada, “Ermenistan’ı saldılar. Şu an sonları geliyor. Suriye’de de beklenen son yaklaşıyor. En yakın zamanda köpeklerini üzerimize salacaklar. Maşa devlet Birleşik Arap Emirlikleri ile sıcak çatışmaya gireceğiz. Yakında, hazır olun. Arap ülkesi perişan olacak. Orası da dağılacak. Darbeci Sisi ise darbe ile gidecek. Mısır şu an kaynıyor. Türkiye’ye sürekli güç gösterisi yapıyor ama darbe ile gidecek” ifadelerini kullandı.