‘Kaan sana g..rsin falan diyorlar’ Utanmaz Altaylı ne hallere düştü

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen, Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Milli Muharip Uçağı KAAN, 22 Şubat'ta gökyüzüyle buluştu.

'Belki 2030'da uçuşuna başlayacak'

KAAN henüz üretim aşamasındayken, milli gururumuzu hedef alan Fatih Altaylı, şunları söylemişti:

"Bir tane uçak var, tak tak tak gidiyor, tekerlerine motor koymuşlar öyle mi gidiyor bilmiyoruz. Tamam Milli Muharip Uçak olsun da e daha uçmuyor bu. Daha yerden tekerlerini 10 santimetre bile kesmedi. Belki 2030'da deneme uçuşuna başlayacak. Belki 2035'te.. E tamam da motor nerede? Bu uçağı Çin yapmaya çalışıyor, 15 senedir bitiremedi daha."

KAAN'ın ilk uçuşunu 22 Şubat 2024'te tamamlamasından sonra Altaylı geçmişteki konuşmaları sebebiyle eleştirildi.

Fatih Altaylı, Yotube yayınında konuştu.

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Altaylı geçmişte söylediklerini unutarak, "Şimdi bu KAAN meselesiyle benimle dalga geçiyorlar. Vay işte KAAN sana girsin falan diyorlar bana" şikayetinde bulundu.