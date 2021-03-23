Kaan: Salgınlar ve afetler için üretim üsleri kurmak zorundayız

Kaan, “Dünyada ilk 10 ekonomiden biri olmak için muhtemel salgınları ya da afetleri dikkate alarak üretim üsleri kurmak zorundayız” dedi.

İş dünyasına destek veriyor

MÜSİAD Batman Şubesi 7’nci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda söz alan Kaan, Türkiye’de 89 noktada ve dünyada 95 ülkede 225 irtibat noktasıyla iş dünyasına destek olduklarını da belirtti. Kaan, “Ülkesine ve milletine faydalı olmak için elinden geleni yapan derneğimizi her bir üyemizle bu noktaya getirdik. Bunu kurum kültürümüzden, bilgi birikimimizden ve teşkilatımızdan aldığımız güçle yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Problemleri yok sayamayız

Salgın nedeniyle bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik sorunların yaşandığını aktaran Kaan, “Elbette karşımızda ciddi problemler var. Bunları yok sayamayız. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde açıklanan Ekonomi Reform Paketi’nin problemlere getirdiği yaklaşım bizi umutlandırmaktadır” diye konuştu. Kaan, önemli projeler ortaya koyduklarını anlattı. Akıllı Tarım Kentler Projesi’yle kırsal kalkınmayı teşvik etmek, tersine göçü desteklemek adına bir girişim başlattıklarını hatırlatan Kaan, bunu bir model olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na sunduklarını anımsattı.

İstihdam arttırılacak

Kaan, ayrıca Batman’ın gerek doğal kaynakları gerek stratejik konumu gerekse nüfusuyla geniş potansiyele sahip olduğunun altını çizdi. Şehrin yeni dönemde daha da öne çıkacağını dile getirdi. Batman’da arsa tahsislerinin ardından kurulacak fabrikalarla 2023 yılında 10 bin kişinin istihdam edilmesinin hedeflendiğine işaret etti. İRAZ YENİDEN BAŞKAN Bu arada 7’nci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Alaattin İraz, yeniden Batman Şube Başkanlığı’na seçildi. Kongreye Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ve AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür de katıldı.