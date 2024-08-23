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Gündem Kaan Çin basınında! Ünü Türkiye sınırlarını aştı
Gündem

Kaan Çin basınında! Ünü Türkiye sınırlarını aştı

Yeniakit Publisher
2024-08-23 13:51:00 -
Kaan Çin basınında! Ünü Türkiye sınırlarını aştı

Türk savunma sanayisinin gururu KAAN, adından söz ettirmeye devam ediyor. Çin ordu gazetesi, Türkiye’nin 5'inci nesil savaş uçağı projesini derinlemesine ele aldığı bir makale yayınladı. Makalede, F-35 projesinden çıkarılmasının Türkiye’yi kendi savaş uçağını geliştirmede daha azimli hale getirdiği belirtildi.

"ABD yaptırımları Türkiye’yi azimlendirdi" yorumunda bulundu, "KAAN tam bir 5'inci nesil savaş uçağı" tespiti yapıldı. Çin ordu gazetesi Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağı KAAN ile ilgili tam sayfa makale yayınladı.

Dışa bağımlılığın azaldığı vurgusu

‘Türkiye’nin 5. Nesil Uçağı KAAN'ın AR-GE’sinin Başlangıcı ve Sonu’ başlıklı makalede, Türkiye'nin milli muharip uçağının geliştirilme sürecine derinlemesine yer verildi.

Yazıda "ABD’nin Türkiye’yi F-35 savaş uçağı projesinden çıkarması, Türkiye’yi savaş uçağı geliştirmede azimlendirdi" yorumunda bulunuldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'nin savunma sanayiinin dışa bağımlılığının 2002'de yüzde 80 iken bugün bu oranın yüzde 20'ye gerilediğine dikkat çekildi.

Yazıda, KAAN'’ın beşinci nesil savaş uçağı özelliklerinin hepsine sahip olduğu da kaydedildi.

'Kaan gerçek bir 5'inci nesil savaş uçağı olarak adlandırılabilir'

KAAN’ın süper manevra, süpersonik seyir, radar gizliliği ve süper algılama kabiliyetlerini taşıdığına atıf yapıldı. "Kaan gerçek bir 5'inci nesil savaş uçağı olarak adlandırılabilir" yorumunda bulunuldu.

Yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Türkiye 5'inci nesil savaş uçağı üretiminde kritik bir eşiği daha aştı" ifadelerine de yer verildi. "Dünyada 5'inci nesil savaş uçağı kulübüne giren az sayıda ülkeden biri olmak Türk halkını mutlu ediyor" değerlendirmesi yapıldı.

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