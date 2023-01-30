Kaan Ayhan'da yıkıma uğrayan Beşiktaş düğmeye bastı!

Beşiktaş, stoper pozisyonuna Kaan Ayhan'ı alamayınca hedef değiştirdi. Geçmiş zamanlarda toplam 17.6 milyon euro yani 361 milyon tl bonservis ödenen Andreaw Gravillon ile ilgilenen Beşiktaş, yeni bir teklif yaptı. 24 yaşındaki Andreaw Gravillon için tüm şartları zorlamak isteyen Kara Kartal, bu transfer ile Kaan Ayhan olayına da cevap vermek istiyor.

Süper Lig'de son dönemdeki başarılı çıkışı ile dikkat çeken Beşiktaş, Şenol Güneş'e daha iyi bir kadro sunabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Takvim'e göre; Kaan Ayhan transferini gerçekleştiremeyen Kara Kartal, Galatasaray'a Andreaw Gravillon hamlesi ile cevap vermek istiyor.

Kaan Ayhan transferini gerçekleştiremeyen Beşiktaş, yeni hedefini Reims'de oynayan Andreaw Gravillon olarak belirledi. Daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği oyuncuyu almak isteyen Beşiktaş, reddedilen 3 milyon euroluk teklifinin üzerine yeni bir temasta bulundu.

Teknik direktörü ile sorunlar yaşayan ve bu sebeple Reims'de huzursuz olan Andreaw, Beşiktaş ihtimaline olumlu yaklaşıyor.

Güncel piyasa değeri yaklaşık olarak 7 milyon euro olan 24 yaşındaki savunmacı, bu sezon Reims forması ile 15 maça çıktı ve 3 sarı kart gördü.