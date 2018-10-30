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K. Maraş'ta kömür havzasında göçük

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Kışlaköy Kömür Havzası'nda toprak kayması sonucu bir işçinin yaralandığı bildirildi.

30 Ekim 2018 Salı 23:52
K. Maraş'ta kömür havzasında göçük

Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü Kışlaköy Kömür Sahası'nda özel bir işletmeye ait bölümde toprak alımı yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Formenlik yapan Mustafa Arslan, toprak altında kaldı.

İşçilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılan Arslan, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine, tedbir amaçlı AFAD ve Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 23:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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