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Spor Juventus'un kalecisi Szczesny'den iyi haber
Spor

Juventus'un kalecisi Szczesny'den iyi haber

Yeniakit Publisher
2023-04-14 08:36:00 - 2023-04-14 08:42:12
Juventus'un kalecisi Szczesny'den iyi haber

Avrupa Ligi'nde oynadıkları Sporting maçında göğsünde ağrı şikayetiyle oyundan çıkan ve hastaneye kaldırılan Juventus'un kalecisi Szczesny'den iyi haber geldi. Sağlık kontrollerinden geçen deneyimli eldiven yaptığı bilgilendirmede, "O anda endişelendim çünkü nefes alamıyordum. Gerekli kontroller yapıldı, her şey yolunda, hiçbir sorunum yok." ifadelerini kullandı.

Juventus ile Sporting'in karşı karşıya geldiği mücadelede İtalyan ekibinin kalecisi Szczesny, herkesin yüreğini ağzına getirdi. Göğsünü tutarak oyundan çıkan ve hastaneye kaldırılan deneyimli eldivenin sağlık durumu netlik kazandı.

"Her şey yolunda"

Mücadelenin 41. dakikasında nefes alamayan ve göğsünü tutarak oyundan çıkan Szczesny, hemen hastaneye kaldırılmıştı. Polonyalı eldiven yaptığı bilgilendirmede, "O anda endişelendim çünkü nefes alamıyordum. Gerekli kontroller yapıldı, her şey yolunda, hiçbir sorunum yok." dedi.

Kalesinde 18 gol gördü

Szczesny bu sezon Juventus formasıyla 26 maça çıktı. Polonyalı kaleci bu karşılaşmalarda kalesinde 18 gol gördü.

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