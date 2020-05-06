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Spor

Juventus'un Arjantinli yıldızı Dybala iyileşti

Kovid-19 tedavisi gören Paulo Dybala'nın iyileşmesi 45 gün sürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-06 20:16:48 -
Juventus'un Arjantinli yıldızı Dybala iyileşti

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Arjantinli forveti Paulo Dybala'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını yenerek iyileştiğini bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Dybala'nın son Kovid-19 testinin sonucunun negatif çıktığı belirtilerek, 26 yaşındaki golcü oyuncunun iyileştiği daha fazla karantinada kalmasına gerek kalmadığı aktarıldı.

Dybala da Instagram hesabında, "Yüzümdeki mutluluk her şeyi söylüyor. Sonunda Kovid-19'u yenerek iyileştim." ifadelerini kullanarak, sevincini gösteren bir fotoğraf karesi paylaştı.

Paulo Dybala, kız arkadaşı Oriana Sabatini ile beraber 21 Mart'ta Kovid-19'a yakalandığını açıklamıştı. Dybala ve kız arkadaşının hastalığı yenmesi 45 gün sürerken, bu süre zarfında girdikleri bütün testler pozitif çıkmış, yıldız oyuncunun bir türlü iyileşememesi merak konusu olmuştu.

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