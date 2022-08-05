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Spor Juventus'tan Galatasaray'a! Bomba haber
Spor

Juventus'tan Galatasaray'a! Bomba haber

Galatasaray, Juventus'tan Rugani'yi almak için İtalyan kulübüne ilk teklifi yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 09:30:00 -
Juventus'tan Galatasaray'a! Bomba haber

Aslan'ın Monchi kabusu... Brezilyalı stoper Marcao'ya yaptığı baskıyla oyuncuyu Galatasaray 'dan koparan Sevilla'nın Sportif Direktörü Monchi, şimdi de aynı taktiği Nelsson üzerinde deniyor.

Danimarkalı stoperle anlaştığı öğrenilen Monchi'nin, 12 milyon Euro bonservis bedeliyle transferi bitirmek istediği ortaya çıktı. Ancak Sarı- Kırmızılılar, bu kez Marcao'da olduğu gibi kolay pes etmeyecek.

Galatasaraylı yöneticilere göre Sevilla, Nelsson'u kadrosuna katmak istiyorsa 25 milyon Euro'luk çıkış maddesini ödemek zorunda. Monchi'nin teklifini yükseltip yükseltmeyeceği kısa süre içinde netleşecek. Ancak Nelsson'un da Marcao gibi, "Ben gitmek istiyorum" restini çekmesi ihtimaline karşılık, alternatif stoper arayışı başladı.

Daha önce de savunmanın göbeğine bir oyuncu arayan ve uzun süre Kaan Ayhan'la ilgilenen Sarı-Kırmızılılar, bu transfer gerçekleşmeyince, İtalya'dan başka bir futbolcuya rotayı çevirdi. Juventus'un 28 yaşındaki stoperi Daniele Rugani'yi gözüne kestiren Galatasaray, İtalyan kulübüne ilk teklifini yaptı. Juve'nin daha önce birkaç kez kiralık verdiği 1.90'lık savunmacı, yeni sezonda da rotasyonda düşünülüyor. Galatasaray bu fırsatı değerlendirip, İtalyan futbolcuyu bonservisiyle renklerine bağlamaya çalışacak.

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