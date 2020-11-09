Juventus’ta Ronaldo krizi

Serie A'ya ambargo koyan Juventus, Cristiano Ronaldo'dan kurtulmak istiyor. Bunun nedeni ise teknik patron Andrea Pirlo'nun Portekizliyi bencil olarak nitelendirmesi ve Ronaldo'nun kendisine en yakın oyuncunun 5 katı ücret alması.

İtalyan basını iddiayı sıkça dile getirirken, oyuncunun gönderilmesine neden olan olaylardan biri olarak da corona virüs gösterildi. Gelirlerinde salgın nedeniyle düşüş yaşayan Siyah Beyazlılar, takımın en fazla alan oyuncusunu satmayı gündemine aldı.

2018'de Juventus'a imza atan ve yıllık 28 milyon Pound kazanan Ronaldo'yu teknik direktör Andrea Pirlo, Lazio ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası bencillikle eleştirdi.