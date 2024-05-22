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Spor Juventus'ta Kenan Yıldız kararı! 10 numarayı giyecek
Spor

Juventus'ta Kenan Yıldız kararı! 10 numarayı giyecek

Yeniakit Publisher
2024-05-22 15:03:00 -
Juventus'ta Kenan Yıldız kararı! 10 numarayı giyecek

Juventus, Kenan Yıldız'a 10 numaralı formayı vermeyi ve milli futbolcuyla yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.

Serie A'da Bologna maçında geri dönüşü tamamlayan ve takımına puanı getiren Kenan Yıldız, yeni sezonda 10 numaralı formayı giyebilir.

Tuttosport'ta yer alan haberde Juventus yönetiminin Kenan Yıldız'a 10 numaralı formayı vermeyi planladığı belirtildi.

Ayrıca 19 yaşındaki futbolcuyla 2028'e kadar geçerli olacak yeni bir sözleşme imzalanacağı da ifade edildi.

Kenan Yıldız, Juventus formasıyla bu sezon 38 maçta süre aldı.

Milli futbolcu bu maçlarda 6 gol ve 2 asist kaydetti.

19 yaşındaki futbolcu, Juventus altyapısına 2022'de transfer olmuş ve geçtiğimiz yıl A takıma yükselmişti.

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