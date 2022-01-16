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Spor Juventus, Udinese engelini geçti
Spor

Juventus, Udinese engelini geçti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 22. haftasında Juventus, Udinese'yi 2-0 yendi.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 05:23:00 -
Juventus, Udinese engelini geçti

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan mücadelede, üst sıralara yaklaşmaya çalışan Juventus ile orta sıralardaki Udinese kozlarını paylaştı.

Juventus, Udinese'yi 19. dakikada Paulo Dybala ve 79. dakikada Weston Mckennie'nin attığı gollerle 2-0 yenerek 3 puan aldı. Juventus, bu galibiyetle puanını 41'e yükselterek 5. sırada kaldı. Udinese ise bu sezonki 8'inci yenilgisini aldı.

Ayrıca Juventus'un ligde yenilmezlik serisi 8 maça çıktı.

Bu arada, Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, siyah-beyazlı takımın başında bu maçla 300'üncü karşılaşmasına çıktı.

Ligin 22. haftasında oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sampdoria-Torino: 1-2 ve Salernitana-Lazio: 0-3.

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