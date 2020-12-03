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Spor Juventus taraftarları Ronaldo'yu gol çalmakla suçladı
Spor

Juventus taraftarları Ronaldo'yu gol çalmakla suçladı

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan G Grubu karşılaşmasında Juventus, Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev'i 3-0'lık skorla rahat bir şekilde geçerken, İtalyanlar Ronaldo'nun Pele'nin rekorunu kırmak için takım arkadaşlarının golünü çaldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 21:06:00 -
Juventus taraftarları Ronaldo'yu gol çalmakla suçladı

Cristiano Ronaldo, takımın bir başka yıldız forveti Alvaro Morata'nın golünü mü çaldı? İşte İtalyanlar dün akşamdan bu yana bu sorunun cevabını arıyor. Dinamo Kiev karşısında Chies, Ronaldo ve Morata'nın golleriyle kazanan Torino ekibinde Ronaldo'nun takımı adına attığı ikinci gol tartışma yarattı.

İtalyan medyasındaki haberlere göre, maçın ardından Juventus'lu taraftarların bir bölümü 35 yaşındaki yıldızın attığı gole tepki gösterdiler.

Pele'ye yetişmek istiyor!

Ronaldo attığı bu golle kariyerinde 750. gole ulaştı. Rekor ise 767 golle Brezilya efsanesi Pele'de. Portekizli yıldızın Pele'nin rekorunu kırmak istediği de net şekilde biliniyor. Taraftarlar Ronaldo'nun gol atmak için Morata'nın ceza alanı içinde zaten kaleye giden ve topa dokunmasını buna bağlıyor. Ronaldo konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmazken maç sonu 750. golüyle ilgili mutlu olduğunu belirten bir paylaşım yapmıştı.

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