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Spor Juventus Spezia sonucu ne oldu? Juventus puanı kaç?
Spor

Juventus Spezia sonucu ne oldu? Juventus puanı kaç?

Serie A maçlarını katip eden futbolseverler Juventus-Spezia maçı kazan kim olduğunu merak etmekte. İtalya Serie A'nın 28. haftasında Spezia, Juventus’a konuk oldu. Peki Juventus Spezia sonucu kaç kaç? Juventus puanı kaç? İşte Serie A güncel puan durumu.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 07:55:00 - 2022-03-07 07:56:12
Juventus Spezia sonucu ne oldu? Juventus puanı kaç?

Serie A maçlarını katip eden futbolseverler Juventus-Spezia maçı kazan kim olduğunu merak etmekte. İtalya Serie A'nın 28. haftasında Spezia, Juventus’a konuk oldu. Juventus evinde Spezia'yı 1-0 yenmeyi başardı. İtalya Serie A 28. hafta mücadelesinde Juventus, sahasında Spezia ile bir  araya geldi Juventus, Napoli ile Milan'ın karşılaşacağı haftada çok da iyi oynamadığı Spezia'ya karşı 3 puanı almayı başardı.

Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmada 21. dakikada Alvaro Morata'nın golü ile Juventus, Spezia'yı 1-0 mağlup etti. Fiorentina'dan devre arasında büyük sükse ile transfer olan Dusan Vlahovic, maçı şut çekemeden tamamladı. Bu, Vlahovic'in bu sezon şut çekemediği ilk maç oldu.

Juventus puanı kaç?

Juventus bu sonuçla puanını 53'e çıkardı. Spezia ise 26 puanda kaldı.

Serie A puan durumu

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