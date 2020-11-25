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Spor Juventus son dakika golüyle turu kaptı
Spor

Juventus son dakika golüyle turu kaptı

Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında konuk ettiği Ferencvaros'u 2-1 yenerek bir üst tura çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 03:13:00 -
Juventus son dakika golüyle turu kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta karşılaşmasında Juventus, Ferencvaros'u konuk etti. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadele Juventus'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Juventus'un gollerini 35. dakikada Cristiano Ronaldo ve 90+2. dakikada Alvaro Morata kaydetti. Konuk ekip Ferencvaros'un tek golünü 19. dakikada Uzuni kaydetti.

Bu sonucun ardından Juventus, gruptaki 3. galibiyetini aldı ve 9 puanla gruptan çıktı. Üçüncü mağlubiyetini alan Ferencvaros ise 1 puanla 3. sırada yer aldı.

Juventus, gelecek hafta Dinamo Kiev'i konuk edecek. Ferencvaros ise Barcelona'yı ağırlayacak.

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