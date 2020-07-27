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Spor

Juventus şampiyonluğa ambargo koydu

İtalya Serie A'da Sampdoria'yı 2-0 mağlup eden Juventus, sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 08:51:00 -
Juventus şampiyonluğa ambargo koydu

Serie A'da Merih Demiral'ın takımı Juventus üst üste 9., toplamda 36. şampiyonluğunu ilan etti.

Müsabakayı 2-0 kazanan Juventus, puanını 83'e yükselterek, en yakın rakibi Inter'le puan farkını 7'ye yükseltti ve ligin bitimine 2 hafta kala şampiyon oldu.

Serie A'da şampiyon olan ilk Türk

Siyah-beyazlı takım, peş peşe 9. sezonda ipi göğüsleyerek, Serie A tarihindeki üst üste şampiyon olma rekorunu da geliştirmiş oldu. Juventus, lig tarihinde de toplamda 36’ıncı şampiyonluğuna ulaşarak, 18’er şampiyonlukları bulunan ezeli rakipleri Milan ve Inter ile arasındaki şampiyonluk sayısı farkını da 2 katına çıkarmış oldu.

Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral da Serie A’da şampiyonluk sevinci yaşayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.

Juventus'a bu sezon çalıştırmaya başlayan teknik direktör Maurizio Sarri de kendi kariyerinde ilk lig şampiyonluğunu kazanmış oldu.

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