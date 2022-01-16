Juventus maçı ne olur? Juventus-Udines maçı kaç kaç bitti? Juventus puan durumu…
İtalya Serie A’da bu hafta da heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu. Juventus takipçilerini Juventus bu hafta ne yaptı? Juventus maçı ne oldu? sorularını merak etti. İtalya Serie A'nın 22. haftasında Juventus, evinde Udinese'yi 2-0 yendi. İşte Juventus-Udines maçı özeti ve Juventus puan durumu.
Çok kötü giriş yaptığı ligde son dönemde aldığı başarılı sonuçlarla üst sıralara tutunmaya çalışan Juventus, Udinese maçından da 3 puanla ayrılmayı başardı.19. dakikada Paolo Dybala'nın golü ile 1-0 öne geçen Torino ekibi, 79'da Weston McKennie'nin golü ile skoru belirledi: 2-0
Bu sonuçla Juventus 41 puana ulaşmasına rağmen 2 maçı eksik lider Inter'in 8 puan gerisinde yer aldı. Udinese ise 21 puanda kaldı. Juventus ligde üst üste 8. maçında da yenilmedi, son 11 maçında da 8 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Juventus'ta teknik direktör Massimiliano Allegri takımın başında 300. maçına çıktı ve bunu Juventus'ta Trapattoni ve Lippi'den başaran 3. isim oldu.
Geçen hafta kendi sahasında Atalanta'ya 6-2 yenilen Udinese ise üst üste 2. yenilgisini aldı.