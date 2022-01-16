Juventus maçı ne olur? Juventus-Udines maçı kaç kaç bitti? Juventus puan durumu…

Çok kötü giriş yaptığı ligde son dönemde aldığı başarılı sonuçlarla üst sıralara tutunmaya çalışan Juventus, Udinese maçından da 3 puanla ayrılmayı başardı.19. dakikada Paolo Dybala'nın golü ile 1-0 öne geçen Torino ekibi, 79'da Weston McKennie'nin golü ile skoru belirledi: 2-0

Bu sonuçla Juventus 41 puana ulaşmasına rağmen 2 maçı eksik lider Inter'in 8 puan gerisinde yer aldı. Udinese ise 21 puanda kaldı. Juventus ligde üst üste 8. maçında da yenilmedi, son 11 maçında da 8 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Juventus'ta teknik direktör Massimiliano Allegri takımın başında 300. maçına çıktı ve bunu Juventus'ta Trapattoni ve Lippi'den başaran 3. isim oldu.

Geçen hafta kendi sahasında Atalanta'ya 6-2 yenilen Udinese ise üst üste 2. yenilgisini aldı.