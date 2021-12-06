206 yılında şike soruşturması sebebiyle Serie B'ye düşen Juventus bir kez daha zor durumda. Peki, Juventus küme düşer mi?

Juventus küme düşer mi? Juventus puanı kaç?

Torino Cumhuriyet Başsavcılığının mali işlemlerdeki usulsüzlük soruşturması çerçevesinde verdiği talimat doğrultusunda İtalyan Mali Polisi (Guardia di Finanza) ekipleri, Juventus Kulübü'nün Torino ve Milano kentlerindeki ofislerinde aramalar yapmıştı.

Mali işlemlerde usulsüzlük yaptığı gerekçesi ile soruşturma altında olan Juventus, çok ciddi cezalarla karşı karşıya. Aralarında Miralem Pjanic'in Barcelona'ya transferinin de olduğu 42 transferin inceleme altına alındığı soruşturmada transfer ve menajer bedellerinde farklı sayılar gösterilerek usulsüzlük yapıldığı iddiaları gündemde.

NTV Spor'da yer alan haberde; İtalya tüketici haklarını koruma derneği başkanı Marco Donzelli'ye göre Juventus, Serie A'da küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

"Suçlamalar çok ciddi ve son şampiyonluklarına da ışık tutuyor. Çünkü son yıllarda ciddi bir Juventus hegemonyası oluştu ve geçen yıl seri sona erdi."

"Juventus bu tür operasyonlarla rakip kulüplere karşı gayri meşru bir avantaj elde ettiyse federasyon ve rekabet kurulu müdahale etmek, bunlara yaptırım uygulamak zorunda kalacaktır. Bireysel cezaların haricinde kulüp de cezadan muaf tutulmayacak."

Juventus'un soruşturma tamamlandıktan sonra küme düşürülmesi gündeme gelirse İtalyan ekibinin son yıllardaki şampiyonlukları da elinden alınacak.

20 takımın bulunduğu Serie A'da Juventus 5.sırada yer alıyor. Juventus bu sezon çıktığı 16 maçta 8 galibiyet 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 27 puan topladı. Serie A'nın zirvesinde ise 38 pualı Milan yer alıyor. Milan'ı 37 puanla Inter, 36 puanla Napoli ve 34 puanla Atalanta takip ediyor.