Juventus, Kenan Yıldız'ın bonservisini belirledi! Türkiye'ye müjdesi resmen verildi! Dünya devleri peşinde, listede

Juventus, A Milli Takım'da performansıyla adından söz ettiren Kenan Yıldız'ın bonservis bedelini belirledi. Dünya devlerinin peşinden koştuğu Kenan Yıldız'ın Juve'den ayrılabileceği iddia edildi.

A Milli Takım'ın Almanya ile oynadığı hazırlık maçında tüm dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız için dünya devleri sıraya girdi. Juventus, Kenan Yıldız'ın bonservisini belirledi. İtalyan basını belirlenen bonservisin gelmesi halinde Kenan Yıldız'ın transferine onay verecek.

Bayern Münih akademisinden Juventus'un altyapısına geçiş yapan Kenan Yıldız, İtalyan devinde süre bulamadı fakat A Milli Takım'ın Almanya ile oynadığı hazırlık maçına damga vurdu. Kenan Yıldız attığı golle muhteşem oyununu süslerken Del Piero sevinci yaparak İtalyan basınında da geniş yankı buldu.

Kenan Yıldız'ın Almanya karşısındaki performansının ardından İtalyan basını Juventus Teknik Direktörü Allegri'nin genç oyuncuya daha fazla şans verebileceğini öne sürmüştü.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Juventus, 30 milyon euroluk bir teklif gelmesi durumunda Kenan Yıldız'ın ayrılığına onay verecek. Habere göre Kenan Yıldız ile Liverpool, Arsenal, Leipzig ve Borussia Dortmund yakından ilgileniyor.

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Juventus'un Avrupa gelirlerinden mahrum kalması sebebiyle ilk 11'de şans vermediği oyunculardan elde edilecek gelirlere önem verdiği ve Kenan Yıldız'ın da bu düşünceyle satılabileceği aktarıldı.

Haberde Juventus'un Kenan Yıldız ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı bilgisine de yer verildi.

İtalyan basını Liverpool'un Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak için girişimlere başlayacağını iddia etti. Jürgen Klopp'un Kenan Yıldız transferine onay verdiği ve İngiliz devinin Ocak ayında Juventus'a teklif yapacağı öne sürüldü.

İngiliz basını da Liverpool'un Ocak ayında Kenan Yıldız için hamle yapacağını okuyucularına duyurdu. TEAMtalk'ta yer alan habere göre Liverpool'un Sportif Direktörü Jorg Schmadtke, Jürgen Klopp ile yaptığı görüşmenin ardından Kenan Yıldız için temlasarını hızlandırma kararı aldı.

Haberde Schmadtke'nin Kenan Yıldız'ı Roberto Firmino gibi gizli bir forvet olarak oynayabilecek biri olarak gördüğü bilgisine yer verildi.

TEAMtalk'ta yer alan haberin detayında Liverpool Sportif Direktörü Schmadtke'nin Bayern Münih'te oynadığı dönemden beri Yıldız'ı takip ettiği ve eski kulübü Wolfsburg'da da onu kadrosuna katmaya çalıştığı belirtildi.