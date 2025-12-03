Juventus, İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
İtalya Kupası son 16 turunda Udinese’yi 2-0 mağlup eden Juventus, adını çeyrek finale yazdırdı. Siyah-beyazlılarda Kenan Yıldız mücadelede 84 dakika forma giydi.
İtalya Kupası'nda Udinese'yi 2-0 yenen Juventus, çeyrek finale çıktı.
Siyah-beyazlı ekibe turu getiren golleri 23. dakikada Jonathan David ile 68. dakikada Manuel Locatelli attı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Juventuslu milli futbolcu Kenan Yıldız, 84. dakikada yerini Edon Zhegrova'ya bıraktı.
Juventus, çeyrek finalde Atalanta-Genoa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.