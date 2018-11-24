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Juventus galibiyet serisini sürdürdü

- Serie A lideri Juventus, sahasında Spal'ı 2-0 yendi

24 Kasım 2018 Cumartesi 22:09
Juventus galibiyet serisini sürdürdü


İSTANBUL (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan 13. hafta maçında lider Juventus, sahasında Spal'ı 2-0 mağlup etti.

İlk yarıyı 28. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 önde kapatan Juventus, 60. dakikada Mario Mandzukic ile farkı ikiye çıkardı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Ligde yenilgisi bulunmayan ve dört maçtır puan kaybetmeyen Juventus, bu galibiyetle puanını 37'yı çıkarırken, Spal 13 puanda kaldı.

Siyah-beyazlı futbolcular, kadına şiddete karşı yürütülen bir kampanyaya destek vermek için yüzlerinde kırmızı işaretle sahaya çıktı.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma ise deplasmanda Udinese'ye 1-0 mağlup oldu. Ünder, maçın 64. dakikasında Justin Kluivert'in yerine oyuna girdi.


Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 22:09
  1. Cengiz Ünder
  2. İtalya Birinci Futbol Ligi
  3. Juventus
  4. Roma

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