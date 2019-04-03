Juventus, Cagliari deplasmanında rahat kazandı!
Juventusİtalya Serie A 30. hafta karşılaşmasında Cagliari'yi deplasmanda 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.03 Nisan 2019 Çarşamba 00:11
Serie A'nın açık ara lideri Juventus, 30. hafta karşılaşmasında Cagliari'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren goller 22. dakikada Leonardo Bonucci ile 85. dakikada Moise Kean'den geldi.
Bu sonuçla puanını 81'e çıkartan Juventus, maç fazlasıyla Napoli ile arasındaki puan farkını 18'e yükseltti. Juventus, bitime 8 hafta kala 10 puan alırsa şampiyonluğa ulaşacak.
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