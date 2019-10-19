Juventus Bologna maçı kaç kaç bitti? İtalya Serie A'nın 8. haftasında Juventus ile Bologna karşı karşıya geldi. Peki, Juventus Bologna maçı kaç kaç bitti?

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Juventus ile Bologna karşı karşıya geldi. Peki, Juventus Bologna maçı kaç kaç bitti? İtalya Serie A'da heyecan 7. hafta maçlarıyla devam etti. Juventus evinde Bologno'yı konuk etti. İşte, Juventus Bologna maçının tüm detayları... MAÇ SONUCU: 2-1 Mücadeleye ev sahibi ekip hızlı başladı. 19. dakikada Cristiano Ronaldo fileleri havalandırdı: 1-0 26. dakikada Danilo skoru eşitledi: 1-1 Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi. Dakikalar 54'ü gösterdiğinde Pjanic, Juventusu öne geçirdi: 2-1 Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Juventus oldu.

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