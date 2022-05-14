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Dünya Jurassic Park filmine ilham veren dinozor iskeleti öyle bir fiyata satıldı ki.. Dudak uçuklatıyor!
Dünya

Jurassic Park filmine ilham veren dinozor iskeleti öyle bir fiyata satıldı ki.. Dudak uçuklatıyor!

'Jurassic Park' filminin gösterime girmesinden sonra dünyanın en tanınmış dinozorlarından biri haline gelen 'Deinonychus antirrhopus' türünün iskeleti, ismi açıklanmayan bir alıcıya 12.4 milyon dolar karşılığında satıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 12:23:00 -
Jurassic Park filmine ilham veren dinozor iskeleti öyle bir fiyata satıldı ki.. Dudak uçuklatıyor!

'Jurassic Park' filminin gösterime girmesinden sonra dünyanın en tanınmış dinozorlarından biri haline gelen 'Deinonychus antirrhopus' türünün iskeleti, ismi açıklanmayan bir alıcıya 12.4 milyon dolar karşılığında satıldı.

Blastace'de yer alan habere göre, yaklaşık 110 milyon yıllık Hector lakaplı fosilin satış değeri, dünyanın önde gelen Christie's müzayede evinin tahmini olan 6 milyon doların iki katını aştı.

Jurassic Park filminde 'Velociraptor'a ilham veren dinozor iskeleti, ismi açıklanmayan bir alıcıya 12.4 milyon dolar karşılığında satıldı. Bu müzayede, 'Deinonychus türünün ilk halka açık satışı' olarak kayda geçti.

Müzayede evinden yapılan açıklamada, iskelette 126 gerçek kemik bulunduğu ancak geri kalanların kafatası kemikleriyle birlikte yeniden yapılandırıldığı kaydedildi.

Fosile, paleontologlar Jack ve Roberta Owen tarafından on yıllar önce ABD'nin kuzeybatı eyaletlerinden Montana'da halka açık olmayan bir araziden yapılan kazıda rastlanmıştı.

Ostrom, dinozorun avını keskin kavisli pençesiyle parçaladığı düşüncesiyle fosile 'korkunç pençe' anlamına gelen 'Deinonychus' adı vermişti.

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