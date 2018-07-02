Junioshow 4 Temmuz’da Bursa’da kapılarını açıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO öncülüğünde, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle organize edilen fuarda 110 firma stantlarıyla yer alacak.

Sadece toptan satışların yapılacağı platform olan fuara, TÜYAP yurt dışı ofislerinin çalışmaları ve BTSO’nun Ekonomi Bakanlığı desteğiyle yürüttüğü Ur-Ge projeleri kapsamında Azerbaycan, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Filistin, Gürcistan, Güney Afrika, Irak, İngiltere, İran, İsrail, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan, Makedonya, Mısır, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Sudan, Suudi Arabistan, Ukrayna, Umman, Ürdün ve Yunanistan olmak üzere 50 ülkeden bine yakın iş insanı iş birliği için gelecek.

Yurt içinden de İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara ve Denizli başta olmak üzere 45’ten fazla kentten gelecek sektör temsilcileri, fuardaki firmalarla iş birliği görüşmeleri yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Başkanı İbrahim Burkay, kent ekonomisine değer katan ve sektörleri büyüten çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini belirterek, Junioshow’un 4-7 Temmuz’da gerçekleştirileceğini bildirdi.