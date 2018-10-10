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Jülide Sarıeroğlu'nun yerine gelen isim belli oldu

Jülide Sarıeroğlu'nun milletvekili seçilmesiyle bırakmak zorunda kaldığı KEFEK Başkanlığına, AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın seçildi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 14:23
Jülide Sarıeroğlu'nun yerine gelen isim belli oldu

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın seçildi.

 AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu'nun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olması nedeniyle başkanlıktan istifa etmesi üzerine Komisyonda seçim yapıldı.

Komisyon Başkanvekili ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal başkanlığında toplanan Komisyonda, başkanlık için İstanbul Milletvekili Kalsın aday gösterildi.

Kalsın, yapılan seçimde 17 oyla Komisyon Başkanı seçildi. 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 14:23
  1. Kahramanmaraş
  2. İstanbul
  3. Adana
  4. Canan Kalsın
  5. Jülide Sarıeroğlu
  6. AK Parti
  7. KEFEK

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