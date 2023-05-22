Jülide Sarıeroğlu’ndan seçim tahmini

Anadolu kanallarının ortak yayınında önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, “Kadınların siyasette temsil oranının Cumhuriyet Tarihi’nin en üst düzeyinde olduğuna dikkat çekerek AK Partiden 50 kadın milletvekilimiz var” dedi. Kadınlara verilen haklar konusuna da vurgu yaptı.

Çalışma hayatında daha güçlü adımların atılacağı bir dönem yaşanacağını kaydeden Sarıeroğlu, hem engelli hem de yaşlılar için bakım sigortasını yeni dönemde yasal zemine kavuşturup uygulamaya geçireceklerini ve seçim beyannamesinde yer alan Ulusal Yaşlılık Konseyi'nin kurulacağını belirtti.

Sarıeroğlu, anne bebek sağlığı, evde sağlık hizmetleri gibi herkesin daha çok sağlık hizmetlerinden yararlandığı bir yapı inşa ettiklerini vurgulayarak, gelecek dönemde de bu alanları destekleyerek engellilerin ve yaşlıların kendi durumlarına göre hizmet alabilecekleri uzmanlaşmanın olacağı yeni sağlık uygulamalarının yaygınlaşacağını belirtti.

Ev hanımlarına emeklilik imkanı sunacaklarının altını çizen Jülide Sarıeroğlu, İhtisaslaşmış Gündüz Hizmet Merkezleri’ni bu dönemde yaygınlaştıracaklarını, şehit yakınları ve gazilere alternatif istihdam konusunda çözüm odaklı bakış açısı içerisinde olacaklarını ifade etti.

Sarıeroğlu, önümüzdeki dönemde seçim beyannamesinde yer alan Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi, Aile ve Gençlik Bankası ile vatandaşlık maaşı uygulamasını hayata geçireceklerini kaydetti.

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Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2. Tur seçimlerinde büyük farkla kazanacağının da altını çizdi.