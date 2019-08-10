Judocular, Dünya Şampiyonası kampında Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’ alt yapısından yetişen Judocular Milli takım ile beraber Erzurum’da hazırlık kampına katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’ alt yapısından yetişen Judocular Milli takım ile beraber Erzurum’da hazırlık kampına katıldı.

Kazakistan’ın Almati kentinde Eylül ayında yapılacak Ümitler Dünya Judo Şampiyonası öncesi, kadın Milli takım aday kadrosu Erzurum Palandöken’de kampa alındı. 24 Ağustos tarihine kadar sürecek kamp döneminde judokalar kuvvet, dayanıklılık ve randori antrenmanlarıyla şampiyona için kondisyon depolayacak. Sporcular günde çift antrenmanla form tutuyorlar. Kampta Büyükşehir Kağıtspor’dan Merve Azak, Sıla Ersin, Müberra Güneş, Buketnur Karabulut yer alıyor.

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