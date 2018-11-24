Judo: Osaka Grand Slam





ANKARA (AA) - Judoda Japonya'da düzenlenen Osaka Grand Slam müsabakalarında milli sporcu Vedat Albayrak, bronz madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun ikinci gününde erkekler 81 kiloda mücadele eden Vedat Albayrak, kürsünün üçüncü basamağına çıkmayı başardı.

Erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve kadınlar 70 kiloda Büşra Katipoğlu ise elendi.

Organizasyonun son gününde yarın kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit ve Sebile Akbulut, erkekler 90 kiloda ise Mikail Özerler tatamiye çıkacak.