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Spor Judo Olimpik ve Ümit Milli Takımı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı
Spor

Judo Olimpik ve Ümit Milli Takımı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 10:06:19 -
Judo Olimpik ve Ümit Milli Takımı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

ANKARA (AA) - Judo Olimpik ve Ümit Milli Takımı, 30 Ağustos Zaferi'nin 98. yıl dönümünü kutladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, Erzurum’da kampta bulunan Olimpik Milli Takımı ile Trabzon’da hazırlıklarını sürdüren Ümit Kadın ve Samsun’da çalışmalarına devam eden Ümit Erkek Milli Takımı sporcularının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladıkları ifade edildi.

Kutlamada, vatanın bağımsızlık mücadelesinde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal için canlarını veren kahramanların, aziz şehitlerin, gazilerin minnet ve şükranla anıldığı belirtildi.

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