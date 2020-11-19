Judith Slater, Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti
İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, görev süresinin dolması nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya veda ziyaretinde bulundu.
Görev süresi dolan İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya veda ziyareti gerçekleştirdi.
Slater'in ziyaretini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Vali Yerlikaya, "Görev süresi dolan İngiltere Başkonsolosu Sayın Judith Slater, veda ziyaretinde bulundular. Kendisine sağlık ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.