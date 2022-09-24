Juan Mata kaç yaşında? Juan Mata şampiyonluk açıklaması

UEFA Uluslar Ligi maçları sebebiyle profesyonel liglere ara verildi. Bu sebeple pek çok takım hazırlık maçı yaptı. Galatasaray hazırlık maçında İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın bu sezonki yeni transferi Juan Mata, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, İspanyol oyuncuya 11 kişilik kadroda görev verirken, sarı-kırmızılıların bir başka transferi Mauro Icardi de ilk kez 11'de sahaya çıktı. Icardi, 65. dakikada penaltıdan attığı golle Galatasaray forması altında ilk gol sevincini yaşadı.

Juan Mata şampiyonluk açıklaması

Mata "Galatasaray benim için her zaman çok önemli bir takım oldu. Türkiye'nin en büyük ve en başarılı takımı. En üst seviyede mücadele edebileceğim bu tarz bir şeye ihtiyacım vardı. Burada şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Lig maçına da gelmiştim, atmosfer inanılmazdı. Bugün de 30-35 bin kişi bizi destekledi, teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Mata, “Çok önemli takımlardan çok önemli oyuncular geldi. Hocamızın kadrodan memnun olduğunu düşünüyorum. Oynamak, mücadele etmek ve kazanmak istiyoruz. Takımın bunu her sezon yapması gerekiyor. Kondisyon hocalarımızla çalışma fırsatı yakaladım. Kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Sezon maçlarında kendimi olabildiğince göstereceğim. “Transfer çok kısa süre içinde gerçekleşti. Türkiye’de bu kadar büyük bir takımdan teklif geldiğini öğrendikten kısa bir süre sonra görüşmeleri tamamladık. Erden Bey ile görüştük. Onun gelmiş olması bu süreci hızlandırdı. Ben de uçağa atlayıp buraya geldim” diye konuştu.

Juan Mata kaç yaşında?

Juan Mata, 28 Nisan 1988'de İspanya'da dünyaya geldi. Altyapı kariyerine 2000'de başlayan Mata, 2003'te Real Madrid altyapısına geçti. İspanyol futbolcu 2006'de Real Madrid B takımıyla profesyonel kariyerine başladı. Mata ardından Valencia, Chelsea ve Manchester United forma giydi. 2014 yılında Manchester United'a imza atan Mata, İngiliz ekibiyle 285 maça çıktı ve 51 gol kaydetti.