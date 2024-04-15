Juan Carlos amfibi hücum gemisi İstanbul’da!

Juan Carlos I, İspanyol Donanmasında (Armada Española) görev yapan çok amaçlı bir amfibi hücum gemisidir. Pek çok uçak gemisine benzer bir role sahip olan gemi, STOVL operasyonları için bir kayakla atlama (Ski-jump) alanına sahiptir. Bu bağlamda gemi, AV-8B Harrier II savaş uçaklarına sahiptir. Gemi adını eski İspanya Kralı I. Juan Carlos’tan almaktadır.

Juan Carlos I, yalnızca Deniz Piyadelerinin hareketliliğini ve kara kuvvetlerinin stratejik taşınmasını desteklemek için Newport sınıfı LST’ler Hernán Cortés ve Pizarro’nun yerini almakla kalmayıp aynı zamanda savaş uçakları için de bir platform görevi görerek filoda önemli bir rol oynamaktadır.

Tedarik süreci, Mayıs 2002’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Deniz Piyadeleri ve Kara Kuvvetleri ile stratejik projeksiyon görevleri için İspanyol Donanması ihtiyacını tanımlayan ve aynı zamanda uçak gemisi olarak da çalışabilen çok amaçlı büyük bir platform ihtiyacını tanımlayan bir belge taslağı hazırlamasıyla başladı. 2003 yılında sözleşme özellikleri belirlendi ve Mart 2004’te İspanyol Donanması ile Navantia arasında anlaşma imzalandı. Deniz denemeleri 2009 yılında başlamış ve gemi nihayet 30 Eylül 2010’da İspanyol Donanmasına teslim edilmiştir.

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Teknik Özellikler

Deplasman: 26.000 ton.

Uzunluk: 231 m.

Genişlik: 32 m.

Tahrik: 1 gaz türbini, 2 Dizel Jeneratör, Her biri 11,0 MW’ta 2 x POD

Uçak: Amfibi operasyonlar için 30’a kadar orta ve ağır sınıf helikopter veya uçak gemisi konfigürasyonunda 10/12 adet F-35B veya AV-8B+ ve benzeri sayıda uçak taşıma kapasitesi.

Mürettebat: 295

Silahlar: 4 adet makineli tüfek 12,7 m/m. Gelecekteki füze karşıtı CIWS (ESSM veya RAM) için alan.

Sensörler:

Üç boyutlu radar LANZA-N: 250 nm’ye kadar tespit radarı.

Aries Radarları: yüzey gözetimi ve helikopter kontrolü için önde ve arkada ikiz radarlar.

Uçak yaklaşımı ve hava trafik kontrolü için PAR Radarı (Hassas Yaklaşım Radarı).

Elektronik harp sistemleri.

Tüm sensör verileri yerli SCOMBA savaş yönetim sisteminde işlenmektedir.

Menzil: 15 knot’ta 9.000 nm.