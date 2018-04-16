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JPMorgan'dan önemli petrol tahmini

JP Morgan analistleri gösterge petrol Brent’in varil fiyatının 80 dolara tırmanabileceğini öngörüyor

16 Nisan 2018 Pazartesi 09:29
JPMorgan'dan önemli petrol tahmini

Başta Suriye olmak üzere Ortadoğu coğrafyasında her geçen gün tırmanan jeopolitik gerginlik, petrol fiyatlarında yukarı yönlü dalgalanmaya yol açıyor. Küresel piyaslarda yatırımcılar, geride kalan haftayı ABD’nin Suriye’ye bir askeri müdahaleye başlayabileceğini gösteren herhangi bir işaret için Beyaz Saray’ı ve Başkan Donald Trump’ın Twitter hesabında paylaştığı mesajları yakından izleyerek geçirdi.

Uluslararası petrol standardı olan Brent tipi ham petrolü, bir önceki aya göre yüzde 0,8 artışla 72,58 dolar seviyesine yükseldi ve Kasım 2014’ten bu yana en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. Batı Teksas (WTI)tipi ham petrolü ise mayıs ayı teslimatı için cuma günkü seansı temmuz ayından bu yana en iyi haftalık performansı göstererek 67.39 dolar seviyelerinde kapadı. Bu rakam 4 Aralık 2014’ten beri en yüksek gün içi seviyesi anlamına geliyordu.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 09:29
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