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Ekonomi JPMorgan ve Goldman'dan Bitcoin görüşmesi!
Ekonomi

JPMorgan ve Goldman'dan Bitcoin görüşmesi!

Yeniakit Publisher
2024-01-04 10:45:00 -
JPMorgan ve Goldman'dan Bitcoin görüşmesi!

JPMorgan ve Goldman, Grayscale ile Bitcoin ETF rolü hakkında görüşüyor.

JPMorgan ve Goldman, Grayscale ile Bitcoin ETF rolü hakkında görüşüyor.

Kripto varlık yöneticisi Grayscale Investments, önerilen Bitcoin borsa yatırım fonunda (ETF) potansiyel olarak önemli bir rol oynamak için JPMorgan ve Goldman Sachs gibi firmalarla görüşüyor.

Bloomberg'a konuşan bir kişi, her iki firmanın da yetkili katılımcı fonun hisselerini oluşturma ve kullanma yetkisine sahip firmalar olarak düşünüldüğünü söyledi.

Yetkili katılımcılar, ETF hisse fiyatının fonun temel varlıklarıyla uyumlu olmasını sağladıkları ve önemli bir likidite kaynağı sağladıkları için kritik bir işleve sahipler.

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