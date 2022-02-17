JPMorgan Metaverse dünyasına giren ilk banka oldu

Metaverse ile ilgili bir teknik inceleme yayınlayan JPMorgan, 'Onyx Lounge' ismi verilen Metaverse ofisinde, kullanıcıların Ethereum tabanlı hizmetlerden yararlanacaklarını açıkladı.

Decentraland'daki Metajuku Alışveriş Merkezi'nde bulunan salonun ziyaretçileri, dolaşan bir kaplan ve bankanın CEO'su Jamie Dimon'un dijital bir portresi tarafından karşılanıyor.

Üst kata çıkan kullanıcılar ise, bir yöneticinin kripto para ekonomisi konusundaki sunumunu izleyebilecekler.

Banka, konuyla ilgili raporunda "Metaverse ekonomisini veya metanomiği düşündüğünüzde, hemen hemen her pazar alanında fırsatlar var. Bugün bildiğimiz şekliyle Metaverse'ün tüm insan etkileşimlerini devralacağını söylemek için burada değiliz, bunun yerine tüketiciler ve markalar için sunduğu birçok heyecan verici fırsatı keşfetmek için buradayız" ifadelerine yer verdi.

Banka ayrıca, sanal arazinin ortalama fiyatının geçen yıl Haziran ve Aralık ayları arasında 6 bin dolardan 12 bin dolara çıktığı ve oyun içi reklam harcamalarının 2027 yılına kadar yılda 18.4 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

Banka, “Bu demokratik mülkiyet ekonomisi, birlikte çalışabilirlik olasılığıyla birleştiğinde, dijital mal ve hizmetlerin artık tek bir oyun platformuna veya markasına esir olmadığı muazzam ekonomik fırsatların kilidini açabilir” dedi.