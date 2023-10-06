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Ekonomi JP Morgan'dan Türk Lirası değerlendirmesi
Ekonomi

JP Morgan'dan Türk Lirası değerlendirmesi

Yeniakit Publisher
2023-10-06 18:07:00 -
JP Morgan'dan Türk Lirası değerlendirmesi

JP Morgan, model portföyüne küçük bir miktar "TL ağırlık artır" pozisyonu eklediğini bildirdi. Goldman Sachs da eylül sonunda müşterilerine TL'de kazancı öne çıkarmıştı.

Merkezi ABD'de bulunan yatırım bankası JP Morgan'ın "Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, Gelişmekte Olan Piyasalar Yerel Piyasalar Pusulası" başlıklı raporunda Türkiye ile ilgili değerlendirmelere yer verildi.

JP Morgan, raporunda Türk Lirası'nın (TL) adil değerinden ucuz olduğunu belirterek, bundan sonra değer kaybına gerek olmadığını kaydetti.

JP Morgan'ın raporunda, Türkiye'de makroekonomik politikaların doğru yönde ilerlediği aktararak, TL ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

TL, uzun dönemli reel efektif kur ortalamasından sapmaya göre gelişen piyasalardaki en ucuz para birimi. TL, temel açıdan çok ucuzladığı için yüksek enflasyonun rekabetçiliği azaltması artık daha az endişe verici bir durum. Rezerv büyümesinden ödün vermeden TL'yi büyük ölçüde istikrarlı tutabiliyorlar.

"Euro/TL yatay kaldı"

Raporda, euro/TL çaprazındaki istikrara da dikkat çekilerek şöyle dendi:
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Euro/TL'deki istikrar, genel risk iştahını ve TL'nin davranışında küresel dolar trendlerini yansıtma isteğine işaret ediyor olabilir. Euro/TL yatay kalırken, dolar/TL son dönemde tamamen euro/dolar çaprazındaki düşüşü yansıttı.

"TL'de ağırlık artırıyoruz"

JP Morgan, raporunda, TL'deki bu gelişmeye işaret ederek, "Model portföyümüze bunu yansıtarak Çek korunasında ağırlık azaltırken, TL'de ağırlık artırıyoruz." ifadesini kullandı.

"Risk/ödül dengesi doğrudan TL alımdan yana"

Eylül ayı başında "TL'de ağırlık artır" tavsiyesine başlayan JP Morgan, 8 Eylül tarihli müşteri notunda, yatırımcısına şöyle seslendiğini paylaştı:

Model portföyümüze küçük bir miktar 'TL ağırlık artır' pozisyonu ekliyoruz. Temmuz başında opsiyonlarda TL uzun pozisyonu almıştık. Artık risk/ödül dengesinin doğrudan TL alımdan yana olduğunu düşünüyoruz.

"TL oyuna geri döndü"

Goldman Sachs da 28 Eylül'de "TL oyuna geri döndü" başlıklı raporuyla müşterilerine TL'de kazancı öne çıkarmıştı.

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