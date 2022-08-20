Joshua King'in asker selamının sırrı ortaya çıktı! İşte cevabı...

Fenerbahçe'nin sezon başında İngiliz ekibi Watford'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 30 yaşındaki golcü Joshua King, Kasımpaşa ve Austuria Wien maçında attığı gollerle taraftarın gönlünü kazanmayı başarmıştı. Norveçli oyuncu Austuria Wien karşısında attığı golün ardından asker selamın sevinci yaparken o sevincin sırrı da ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joshua King, ilk günlerde eleştirilse de Kasımpaşa ve Avusturya Wien karşısında attığı gollerle kendisini taraftara affettirmeyi başardı. Attığı gollerle Sarı-Lacivertli taraftarların sevgisini kazanan Norveçli futbolcu, Viyana'da attığı gol sonrası asker selamı sevinci yapmıştı. King'in bu sevincinin nedeni merak edilirken sırrı ortaya çıktı.

'FENERBAHÇE'NİN ASKERİYİM'

Norveçli oyuncunun kulüp yetkililerine sevincinin sırrını anlatırken, “Taraftarlara Fenerbahçe’nin askeri olduğunu söylemek istedim” dedi. Öte yandan 30 yaşındaki oyuncunun diğer bir nedeni ise Londra’daki Türk arkadaşları... Kuzey Londra’da uzun yıllar Türklerle iç içe yaşayan 30 yaşındaki yıldız futbolcunun Türkiye’yi ve Türkleri çok sevdiği biliniyor.

Sezon başı Watford’dan bedelsiz alınan ve kampın sonuna doğru Fenerbahçe’ye katılan King, fizik kondisyon olarak yüzde yüz hazır olmadan çıktığı Dinamo Kiev maçlarından sonra ağır şekilde eleştirilmişti. Tüm eleştirilere kulak tıkayan teknik direktör Jorge Jesus, kalitesini bildiği King’e her maçta forma vermiş, Norveçli forveti ısrarla oynatarak gerçek formuna ulaşmasını sağlamıştı. Portekizli teknik adamın oyun şablonunda kanat forvet olan King’in oynadıkça form grafiğini yükselttiği görülmekte.