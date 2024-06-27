'Joseph' adını aldı: FETÖ'cü firari emniyet müdürü resmen 'Amerikan malı' oldu!

Darbe kalkışması başarısız olunca ABD'ye kaçan FETÖ'nün polis sızıntılarından eski Emniyet Müdürü Turgay Karagöz'ün ismini değiştirilerek ABD vatandaşı yapıldı.

FETÖ’cü teröristler firar ettikleri ülkelerin vatandaşlığına geçmek için kırk takla atan, bayraklarını dahi öpüyor. O firariler arasında yer alan eski Emniyet Müdürü Turgay Karagöz, ABD’ye bağlılık yemini etti.

ABD vatandaşı olan Karagöz, bağlılık yemini anlarını ‘övünerek’ paylaştı. ABD’nin vatandşalığa kabul ettiği FETÖ’cü terörist, ismini ‘Joseph’ olarak değiştirdi.

FETÖ’cü ‘Joseph’, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sığındığım bu topraklarda sadece anlayış buldum. İnancımı hiç çekinmeden ifade edip yaşayabildim. Kendimi ve Rabbimi buldum. Yaralarıma iyi gelen bu topraklara bugün vatandaşlık bağıyla da bağlandım” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe kalkışmasının başarısız olmasının akabinde ABD’ye kaçan Joseph Turgay, yıllarca İstanbul Organize Suçlar Şubesinde Emniyet Müdürlüğü yapmıştı.

HEPSİ AMERİKAN MALI

Daha önce, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in “manevi oğlum” dediği basketbolcu Enes Kanter, ABD vatandaşı olmıştu. FETÖ’cü Kanter soy ismini ‘Freedom’ olarak değiştirmişti. Kanter, Yunanistan'a olan aşkını ise bayrak direğine sarılarak göstermişti.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olduktan sonra yurtdışına kaçan Emekli Deniz Kurmay Albay Mustafa Koç da ABD vatandaşlığına alınmıştı. Firari Koç, sosyal medya hesabından “Hayatımda yeni bir devre... Artık yeni bir bayrağım var” şeklinde mesaj paylaşmıştı.

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FETÖ darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım, ABD’deki işyerinde Amerikan bayrağını öperken görüntülenmişti. New Jersey eyaletinde yaşayan terörist Abdulhadi Yıldırım, işyerine ABD bayrağı asmaya çalışırken bunu önce kendisi öpmüş, ardından yanındaki çalışanına öptürmüştü. Yıldırım’ın çalışanı daha sonra ABD bayrağını eline alarak coşkuyla sallamıştı.

Vatana ihanet suçundan yargılanan firari gazeteci Can Dündar ise ABD bayraklı battaniyeye sarılarak poz vermişti.

KAYNAK: HABER7