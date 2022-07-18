Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta Josef de Souza’nın ameliyat olacağı açıklandı. Peki, Josef de Souza sağlık durumu nasıl?

Josef de Souza sakatlığı ne? Josef de Souza ameliyat mı olacak?

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı olacağını açıkladı.Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı'mızın Avusturya kampında oyuncumuz Josef de Souza'nın, sağ dizinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan MR görüntülemesinde sağ diz lateral menisküs yırtığı saptanmış ve konservatif tedaviye başlanmıştır. Ancak oyuncumuzun dizindeki reaksiyonun konservatif tedaviye yanıt vermediği değerlendirilmiş olup, 20 Temmuz'da artroskopik menisküs cerrahisi işlemi yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.