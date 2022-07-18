Josef de Souza sakatlığı ne? Josef de Souza ameliyat mı olacak?
Josef de Souza sağlık durumu | Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza’nın ameliyat olacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından futbolseverler ‘Josef de Souza’nın sakatlığı ne?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta Josef de Souza’nın ameliyat olacağı açıklandı. Peki, Josef de Souza sağlık durumu nasıl?
Josef de Souza sakatlığı ne? Josef de Souza ameliyat mı olacak?
Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı olacağını açıkladı.Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı'mızın Avusturya kampında oyuncumuz Josef de Souza'nın, sağ dizinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan MR görüntülemesinde sağ diz lateral menisküs yırtığı saptanmış ve konservatif tedaviye başlanmıştır. Ancak oyuncumuzun dizindeki reaksiyonun konservatif tedaviye yanıt vermediği değerlendirilmiş olup, 20 Temmuz'da artroskopik menisküs cerrahisi işlemi yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.