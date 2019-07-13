Josef De Souza kimdir nereli ve kaç yaşında? Josef De Souza Galatasaray'a mı transfer olacak?

Josef De Souza Galatasaray’a mı transfer olacak? 2018-2019 sezonunun Süper Lig şampiyonu Galatasaray son dakika transfer haberleri merak ediliyor. Bu sezonda şampiyonluk kupasını evine götürmek isteyen Sarı kırmızılı ekip, 2015-2017 arasında Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza ile dirsek temasına geçti. Fenerbahçe'de oynadığı sırada 59 maçta 5 gola sahip Josef De Souza 2017 senesinde West Bromwich Albion takımıyla anlaşma sağlandı ve Fenerbahçe'den ayrıldı. Peki Josef De Souza kimdir? Josef De Souza nereli ve kaç yaşında? Josef De Souza hangi takımlarda oynadı?

Sambacı'yı Fenerbahçe'den 11 milyon Euro gibi yüksek bir rakama transfer eden Al Ahli Kulübü'nün, transfer için yüksek bir ücret talebinde bulunduğu ve bu transfere düşük bir maliyet karşılığında izin vermeyeceği ifade edildi.

Josef De Souza kimdir?

Josef de Souza, 11 Şubat 1989 tarihinde Rio de Janerio'da dünyaya geldi. Brezilyalı futbolcu, profesyonel kariyerine Vasco da Gama'da başladı. 2008-10 yılları arasında forma giydiği Vasco da Gama'da 25 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. Ardından 2010-12 sezonlarında Porto'da forma giyen futbolcu, burada çıktığı 20 maçta gol bulamadı.

2013-14 sezonunda Grémio'ya transfer oldu ve burada 31 maçta ter döktü. 2015-17 arasında Fenerbahçe'de forma giydi ve burada çıktığı 59 maçta 5 gol buldu. 2017 senesinde West Bromwich Albion takımıyla anlaşma sağlandı ve Fenerbahçe'den ayrıldı. Milli takım kariyerine 2009 senesinde U-20 ile başlamış, 2014 senesinde Brezilya A Milli Takımı'na geçmiştir.