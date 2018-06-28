Jose Sosa'nın paylaşımı Trabzonsporluları çıldırttı!

3.3 milyon Euro'luk yıllık ücretiyle Trabzonspor'un Burak Yılmaz'dan sonra en çok kazanan futbolcusu olan Jose Sosa'nın tüm çağrılara rağmen idmanlara katılmamasına yönelik tepki, Arjantinli oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla iyice büyüdü.

Takımın idman yaptığı sırada ülkesi Arjantin'de eğlenirken fotoğraflarını paylaşan Sosa'ya yönetimin ağır bir ceza vereceği belirtildi.

Öte yandan Sosa'ya Arjantin takımlarından Club Atletico Colon'un talip olduğu bildirildi.